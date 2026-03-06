В Ленинском округе открыли шестой детский сад в ЖК «Пригород Лесное»

В жилом комплексе «Пригород Лесное» Ленинского округа состоялось торжественное открытие детского сада, рассчитанного на 250 мест, учреждение стало шестым в составе комплекса. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В программу вошли выступления детей, экскурсия по детскому саду, знакомство с педагогическим составом, символическая передача ключей от застройщика администрации дошкольного образовательного учреждения. В учреждении разместили 10 групповых помещений, медицинский кабинет, пищеблок, музыкальный зал, спортивный зал, кружковую и кабинет логопеда. На прилегающей территории появились индивидуальные игровые площадки с теневыми навесами, две спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием.

ЖК «Пригород Лесное» – крупнейший проект группы «Самолет» в Московском регионе. Там уже построено 62 корпуса, работают шесть детских садов, три школы и современная поликлиника для взрослых и детей.

