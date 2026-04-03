В Ленинском округе поставили на кадастр детский сад в ЖК «1-й Донской»

В жилом комплексе «1-й Донской» Ленинского округа поставили на кадастровый учет детский сад, рассчитанный на 300 мест. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В здании три этажа, его площадь превысила 4,3 тыс. кв. м. На прилегающей территории появились малые архитектурные формы (МАФ), игровые площадки и беседки для отдыха, а также амфитеатр, где планируется проводить утренники и групповые занятия.

На территории ЖК предусмотрены четыре социальных объекта: два детских сада, школа и подстанция скорой помощи. Там также возводят наземный паркинг, организуют пешеходный бульвар и благоустраивают набережную пруда.

