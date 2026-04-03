В Ленинском округе построят новый детский сад

В Ленинском городском округе продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 330 мест, он появится в составе жилого комплекса «Первый Южный» - строительная готовность достигла 70%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства контролируют ход проведения работ. Специалисты ведут устройство кровли и фасадов, прокладку внутренних и наружных инженерных систем, отделку помещений и благоустройство прилегающей территории.

Учреждение будет рассчитано на детей в возрасте от двух до семи лет. Для них обустроят групповые помещения, залы, учебные и вспомогательные пространства, включая медицинский и административный блоки. Завершить строительство планируют в июле 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.