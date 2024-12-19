В Ленинском округе установили владельца участка, где образовалась свалка на 5 тысяч кубометров мусора

В Ленинском округе установили владельца земельного участка, на котором образовалась несанкционированная свалка строительного мусора на 5 тысяч кубометров отходов. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Свалка была обнаружена в деревне Ермолино. Ее площадь составляет 2,8 тысячи квадратных метров. На участке свалены грунты, перемешанные со строительным мусором.

Как показали исследования, превышений ПДК загрязняющих веществ в почве не выявлено. Однако, из-за перекрытия гумусового слоя землям был нанесен ущерб на 1,8 миллиона рублей.

Собственником участка оказалась одна из компаний-застройщиков, зарегистрированная в муниципалитете. Ей объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. В дальнейшем будет решен вопрос о возмещении суммы ущерба.