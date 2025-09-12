В Ленинском округе в ЖК «Горки Парк» открылся плейхаб с сенсорным садом

В Ленинском округе жилом квартале «Горки Парк» от группы «Самолет» появилось новое игровое пространство для детей – тематический плейхаб площадью 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Там установили современное игровое оборудование, малые архитектурные формы в природном стиле и сенсорный сад. Детям доступны спортивно-игровой комплекс с многоуровневыми мостиками, канатной системой и горками, «долина» с балансировочными бревнами, туннелем, зацепами для скалолазания и столбом с канатом. В сенсорном саду появились музыкальные элементы: столбики, колокольчики, цветы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.