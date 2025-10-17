В Ленинском округе возвели новостройку в составе ЖК «1-й Южный»

В ЖК «1-й Южный» в Ленинском округе построили второй жилой корпус, рассчитанный на 681 квартиру, ГК ФСК выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Общая площадь жилых помещений составила более 33,6 тыс. кв. м. На первом этаже новостройки расположены коммерческие помещения для магазинов, кафе и аптек. Кроме того, введен в эксплуатацию подземный паркинг на 292 машино-места, где также запроектировано 179 кладовых помещений.

На прилегающей территории есть детские игровые площадки, зоны отдыха и места для занятий спортом, а также теннисный стол. По периметру дома предусмотрены гостевые парковочные места.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.