В Ленинском округе задержали иностранца, похитившего строительное оборудование и инструменты

В Ленинском округе задержали приезжего из стран ближнего зарубежья, который похитил строительное оборудование и инструменты, передает ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел на строительной площадке в деревне Коробово. Молодой человек в возрасте 18 лет ранее работал на этой стройплощадке и знал, где хранятся инструменты.

Злоумышленник проник на территорию через дыру в заборе, вскрыл дверь склада и похитил два сварочных аппарата, компрессор и три насоса. Оборудование он продал, а деньги потратил.

Похитителя задержали на одной из улиц городского округа. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей.