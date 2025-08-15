В Ленинском округе завершат строительство школы в ЖК «Римский»

В поселке Развилка Ленинского округа завершается строительство школы на 1350 мест, она появится в жилом комплексе «Римский». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В работах задействованы более 300 строителей, они проводят чистовую отделку помещений, монтаж внутренних инженерных систем, устройство сцены в актовом зале и не только. Строительная готовность объекта превысила 85%.

Работы проходят в рамках областной государственной программы за счет средств бюджета, завершить их планируют к началу нового учебного года. В здании будет четыре этажа, его площадь составит почти 20 тыс. кв. м. Для школьников обустроят учебные классы, лаборатории, мастерские, актовый зал, два спортивных зала, читальный зал с IT-зоной и столовую. На прилегающей территории разместят стадион с легкоатлетическим сектором и игровые площадки, а также места для игр и отдыха.

