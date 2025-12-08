В Ленинском строители завершили монтаж стеновых панелей новой подстанции скорой помощи

В деревне Суханово Ленинского округа в 2026 году появится новая модульная подстанция скорой помощи, подрядчик завершил монтаж стеновых панелей и ведет кровельные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках региональной госпрограммы по модульной технологии, подрядчиком выступает ООО «Крост-Д». В работах задействованы 15 человек и две единицы техники.

Объект будет рассчитан на работу четырех бригад в смену, общая площадь трехэтажного здания составит более 615 кв. м. Там разместят диспетчерскую службу, комнаты отдыха для бригад и водителей, столовую, кабинеты предрейсовых осмотров и другие помещения. На прилегающей территории появятся парковочное пространство и боксы для ремонта техники.

