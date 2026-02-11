В Ленинском в составе ЖК «1-й Донской» появится паркинг

В ЖК «1-й Донской» Ленинского округа возводят трехэтажный паркинг площадью более 13,3 тыс. кв. м, девелопер — группа компаний ФСК реализует проект под брендом «1‑й ДСК». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Здание рассчитано на 499 автомобилей, в подземной части объекта разместится автомойка на четыре поста. Разработку проектной документации выполнила компания «Ферро‑Строй». На территории ЖК планируют построить второй паркинг, рассчитанный на 500 парковочных мест, площадью около 13,3 тыс. кв. метров. В южной части комплекса появится самый крупный инфраструктурный объект — семиэтажный наземно‑подземный паркинг площадью порядка 17 тыс. кв. м на 500 машино-мест.

