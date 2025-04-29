В лесах Московской области организовали 14 площадок акции «Сад памяти»

В комитете лесного хозяйства Московской области рассказали, как в регионе будет проходить ежегодная экологическая акция «Сад памяти». Мероприятие стартует 7 мая.

В лесах области для проведения акции подготовили 14 площадок. Все они нанесены на карту. Центральная площадка расположена на территории Нестеровского участкового лесничества в Рузе.

Сбор участников запланирован на 10:00, а в 11:00 акция стартует. Саженцы и необходимый для их посадки инвентарь будет предоставлен на месте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал жителей присоединиться к Всероссийскому субботнику. Для его проведения в области подготовили более 700 точек и свыше 600 мест выдачи инвентаря.