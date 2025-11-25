В лесах Московской области выявили почти 50 нарушений

На прошлой неделе сотрудники лесного хозяйства Подмосковья, представители МВД России, МЧС России и органов местного самоуправления провели более 1,1 тыс. рейдовых мероприятий в лесах и выявили 43 нарушения. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Наибольший объем работ провели в Клинском, Подольском, Шатурском, Сергиево-Посадском и Егорьевском филиалах. В общей сложности специалисты зафиксировали четыре нарушения правил пожарной безопасности в лесах, нарушителям выписали штрафы на общую сумму более 3 тыс. рублей. В комитете добавили, что патрулирование лесов продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.