В лесах Подмосковья активно ведутся работы по устранению последствий снеговала и снеголома

В результате снегопада в лесах стали чаще происходить случаи падения крупных веток и деревьев на дороги. Местами происходит снеговал — выворачивание деревьев с корнем из-за большого количества снега на ветвях. Иногда из-за массы снега ломаются стволы и вершины деревьев — происходит так называемый снеголом.

Лесничие проводят на территориях патрулирования и устраняют последствия снеголома и снеговала, оперативно убирая с дорог стволы и ветви деревьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об уборке рекордного количества снега после циклона.