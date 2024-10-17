В лесах Подмосковья ожидается первый класс пожарной опасности

На территории подмосковных лесов до конца текущей недели будет действовать первый класс пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении Комитета лесного хозяйства Московской области.

Как добавили в ведомстве, за среду, 16 октября, в области не было выявлено ни одного лесного пожара.

Согласно прогнозу, в четверг и до конца недели температура воздуха днем будет составлять от шести до восьми градусов тепла, в ночные часы — от трех до пяти градусов.