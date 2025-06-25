В лесах Подмосковья с начала 2025 года демонтировали более 2 тыс. незаконных рекламных конструкций

В подмосковных лесах с начала текущего года демонтировали более 2 тыс. рекламных плакатов, баннеров и растяжек, размещенных незаконно. Об этом рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области.

Почти все баннеры и листовки были размещены на живых деревьях — либо прибиты гвоздями, либо прикручены саморезами, либо обмотаны проволокой. В результате такого крепления деревья заболевают: через повреждения и трещины в древесину попадают вредители и споры грибов.

Больше всего незаконных плакатов сняли с деревьев в Орехово-Зуевском, Егорьевском и Видновском филиалах ГАУ МО «Мособллес» — 621, 263 и 261 рекламную табличку соответственно.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, как в регионе велась подготовка к пожароопасному сезону.