В лесах Подмосковья с начала года ликвидировали более 200 навалов мусора

В лесах Подмосковья с начала текущего года ликвидировали 202 навала мусора. Об этом рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области.

Общий объем мусора на свалках превысил 4 тыс. кубометров, отметил председатель ведомства Алексей Ларькин. Больше всего мусора убрали в лесах Одинцово — 30 навалов. Также в лидерах — Орехово-Зуево, Подольск, Мытищи, Воскресенск.

В целом с января этого года в лесах области зафиксировали 341 мусорный навал. Общий объем мусора составил 8,5 тыс. кубометров. Больше всего свалок выявили в Химках, Одинцово, Солнечногорске, Воскресенске и Раменском — 34, 31, 30, 25 и 22 соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал напомнить жителям области о правилах вывоза крупногабаритного мусора.