В лесах Подмосковья с начала года убрали более 5,5 тыс. кубометров мусора

В Подмосковье с начала года было устранено 411 мусорных навалов, образованных на лесных территориях. О промежуточных итогах работ рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области.

Совокупный объем убранных отходов составил свыше 5,5 тыс. кубометров. Больше всего мусора было убрано в Одинцово. В этом муниципалитете ликвидировали 44 навала. По 32 свалки устранили в Орехово-Зуево и Солнечногорске, по 26 — в Воскресенске и Мытищах. 27 свалок ликвидировали в Истре.

В целом на лесных территориях региона с января зафиксировали свыше 500 свалок.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поручил проинформировать жителей региона о правилах утилизации крупногабаритных отходов.