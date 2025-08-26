В лесах Подмосковья уже на 85% выполнили работы по устройству минерализованных полос

В подмосковных лесах близятся к завершению работы по устройству минерализованных полос. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Так, на лесных территориях специалисты с начала года обустроили свыше 1,6 тыс. км минерализованных полос. Это 85% от плана на 2025 год.

Кроме того, было прочищено более 2,2 тыс. км полос, что составляет почти 60% от плана.

В ряде лесничеств работы по созданию полос выполнены уже на 100%. В их числе Бородинское, Дмитровское, Наро-Фоминское лесничества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству лесопарковых территорий в регионе.