В лесах Подмосковья за месяц ликвидировали 25 возгораний

В Подмосковье за месяц было ликвидировано 25 возгораний на лесных территориях. Об этом рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области.

Практически все пожары возникли по вине человека. Общая площадь возгораний составила более 25 га.

В ликвидации пожаров были задействованы 273 специалиста. Также привлекли 121 единицу спецтехники. Все выявленные возгорания были локализованы и ликвидированы в день обнаружения. Объекты экономики и населенные пункты региона не пострадали.

Сегодня в Подмосковье дежурят 243 специалиста лесопожарных служб. Кроме того, наготове 262 единицы техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области велась подготовка к пожароопасному периоду.