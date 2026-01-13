В лесничествах Подмосковья начали подводить итоги рейдов в рамках проекта «Елочка»
Итоги профилактического мероприятия «Елочка» начали подводить в Подмосковье
Фото: [Комитет лесного хозяйства Московской области]
В подмосковных лесничествах начали подводить итоги рейдов, которые проходили в рамках профилактического мероприятия «Елочка». Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
Так, в Волоколамском филиале ГАУ МО «Мособллес» в последние недели декабря было организовано 78 дополнительных патрулирований. Никаких нарушений по их итогам не выявили.
В Ступинском филиале зафиксировали три случая незаконной рубки молодых елей. Нарушения выявили в Песковском, Маливском и Озерском участковых лесничествах в Коломне. Сумма причиненного ущерба составила более 25 тыс. рублей.
С 17 по 31 декабря 2025 года в филиале «Русский лес» прошло 95 патрулирований по 27 маршрутам, общая протяженность которых составила 735 км. Нарушений не выявили.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оздоровлении лесов в области.