В лесничествах Подмосковья начали подводить итоги рейдов в рамках проекта «Елочка»

В подмосковных лесничествах начали подводить итоги рейдов, которые проходили в рамках профилактического мероприятия «Елочка». Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Так, в Волоколамском филиале ГАУ МО «Мособллес» в последние недели декабря было организовано 78 дополнительных патрулирований. Никаких нарушений по их итогам не выявили.

В Ступинском филиале зафиксировали три случая незаконной рубки молодых елей. Нарушения выявили в Песковском, Маливском и Озерском участковых лесничествах в Коломне. Сумма причиненного ущерба составила более 25 тыс. рублей.

С 17 по 31 декабря 2025 года в филиале «Русский лес» прошло 95 патрулирований по 27 маршрутам, общая протяженность которых составила 735 км. Нарушений не выявили.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оздоровлении лесов в области.