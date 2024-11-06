В лесу под Можайском задержали мужчину с 500 граммами наркотиков

Сотрудники подмосковной полиции задержали в лесу под Можайском мужчину с 500 граммами наркотиков. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Так, в лесу возле деревни Семейники был задержан житель Долгопрудного в возрасте 41 года. У мужчины нашли одиннадцать пакетов с наркотическим веществом общей массой более 500 граммов.

Мужчина рассказал, что приехал в лес, чтобы забрать из тайника закладку с наркотиками с целью дальнейшего сбыта. На него завели уголовное дело. На данный момент злоумышленник находится под стражей.