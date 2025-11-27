В Люберецкой больнице ввели в эксплуатацию новый рентген-аппарат

В стационаре № 3 Люберецкой больницы запустили в работу современный цифровой рентген-аппарат. На его закупку направили около 33 млн рублей, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В общей сложности с начала этого года в больницах региона начали работать 87 новых рентген-аппаратов. Их приобрели более чем за 2 млрд рублей.

Процедура рентгенологического исследования проводится по направлению лечащего врача.

Ранее губернатор Андрей Воробьев осмотрел строящуюся поликлинику в Люберцах.