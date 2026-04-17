В Люберцах арестовали мужчину, который зарезал женщину и ранил ножом ее мужа

В Люберцах заключили под стражу мужчину, который напал с ножом на супружескую пару. В результате женщина скончалась, а ее супруг был госпитализирован. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Инцидент произошел 16 апреля в одной из квартир дома на Проспекте Победы. Между бывшим собственником помещения и новыми владельцами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес супругам множественные ножевые ранения. Пострадавшие выбежали на улице, где очевидцы вызвали экстренные службы.

Нападавшего задержали и завели на него уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух лиц. Суд арестовал его на срок до 16 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии областной прокуратуры.