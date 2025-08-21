В Люберцах детям с ограниченными возможностями здоровья подарили рюкзаки со школьными принадлежностями

Депутат Госдумы РФ Михаил Терентьев провел в общественной приемной «Единой России» в Люберцах встречу с семьями, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Также он вместе с главой округа Владимиром Волковым и участником специальной военной операции с ограниченными возможностями здоровья Дмитрием Яшиным осмотрел сквер им. Бориса Громцева.

В рамках встречи с семьями детям вручили рюкзаки со школьными принадлежностями. Всего было передано пять школьных наборов семьям Русу и Паниным. Еще два набора будут переданы семье Демкиных, которая не смогла на встречу.

В сквере им. Бориса Громцева в рамках народной программы «Единой России» ведется благоустройство. Территорию проверили на предмет доступности для маломобильных граждан. По словам Терентьева, был выявлен ряд недочетов, которые сразу обсудили с подрядчиком. К примеру, было обозначено место для устройства пандуса. Также было рекомендовано сделать контрастными первую и последнюю ступени лестницы, обустроить особые парковочные места для людей, передвигающихся на автомобилях с ручным управлением.

