В Люберцах грузовой автомобиль насмерть сбил пешехода

Грузовой автомобиль «МАЗ» насмерть сбил пешехода в поселке Красково в Люберецком городском округе. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел утром во вторник на Школьной улице. Грузовик сбил мужчину, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Водитель авто после наезда на человека скрылся, однако, осознав случившееся, вернулся на место. Им оказался житель Саратовской области 1987 года рождения. Мужчину доставили в отдел полиции.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.