В Люберцах капремонт в детской больнице выполнили почти на треть

Капитальный ремонт стационара № 2 отделения детской больницы МОЦОМД в Люберцах завершится в 2028 году, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В рамках ремонта в учреждении шестиместные палаты заменят комфортными двухместными с собственными санузлами. Также будет расширено отделение реанимации, увеличено число операционных. В подвале установят автоклав для обработки медицинских отходов.

На данный момент степень строительной готовности объекта составляет 27%. На площадке трудятся 108 рабочих.

