В Люберцах капремонт в детской больнице выполнили почти на треть
Капремонт в детской больнице в Люберцах завершится в 2028 году
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
Капитальный ремонт стационара № 2 отделения детской больницы МОЦОМД в Люберцах завершится в 2028 году, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В рамках ремонта в учреждении шестиместные палаты заменят комфортными двухместными с собственными санузлами. Также будет расширено отделение реанимации, увеличено число операционных. В подвале установят автоклав для обработки медицинских отходов.
На данный момент степень строительной готовности объекта составляет 27%. На площадке трудятся 108 рабочих.
