В Люберцах на 70% завершили строительство поликлиники в ЖК «Томилино Парк»

В ЖК «Томилино Парк» городского округа Люберцы продолжается строительство поликлиники на 540 посещений в смену со встроенным постом скорой медицинской помощи на две бригады, девелопер проекта группа «Самолет» завершил работы на 72%. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Рабочие выполняют монтаж внутренних инженерных систем, ведут земляные работы на прилегающей территории, обустраивают покрытия и парковочные места и не только. Медучреждение введут в эксплуатацию во II квартале 2026 года, это повысит доступность медицинской помощи для жителей района и создаст рабочие места для 50 человек.

Прием будут вести врачи общей практики, кардиолог, эндокринолог, невролог, хирург и другие специалисты. Общая площадь четырехэтажного здания составит более 6,2 тыс. кв. м, в нем разместят взрослое и детское отделения. В поликлинике создадут отделения функциональной и лучевой диагностики, физиотерапевтический блок, женскую консультацию, кабинет массажа и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.