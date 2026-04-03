В Люберцах организуют Кубок по ралли-кроссу

В субботу, 11 апреля, на одном из старейших действующих автодромов Подмосковья ADM Raceway организуют Кубок YUKA ADV Pro Racing по ралли-кроссу на призы ДОСААФ России, он откроет новый летний сезон для любительских и профессиональных гоночных серий. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Заезды пройдут по кругу, при этом асфальтовые участки будут чередоваться с гравийными. Во время каждого заезда пилоты обязаны проехать по одному разу по так называемой «джокер-петле», дополнительному ответвлению от основной трассы. Спортсмены смогут состязаться в разных классах, среди них — Д3-мини, Д3-250, Багги-600, Д3-спринт, Супербагги и другие.

Вход для зрителей бесплатный, организатором мероприятия выступит А НО «Гоночная команда МСК». Титульный партнер мероприятия — автоспортивный бренд YUKA ADV Pro Racing.

