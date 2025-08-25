В Люберцах оштрафовали организацию, совершившую коррупционное правонарушение

В Люберцах коммерческой организации выписали крупный штраф за коррупционное правонарушение. Об этом рассказали в прокуратуре Московской области.

Так, представитель компании передал сотруднику территориального ветеринарного управления взятку в размере порядка 80 тыс. рублей. За это были оформлены ветеринарные документы с заведомо ложной информацией.

На юрлицо было заведено административное дело. В результате компанию обязали выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. На данный момент он полностью оплачен.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Дубне было взято на контроль расследование дела о покушении на мошенничество.