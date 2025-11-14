В Люберцах откроют обновленную спортивную школу олимпийского резерва

На Октябрьском проспекте в Люберцах завершается капитальный ремонт здания Спортивной школы олимпийского резерва, на объекте ведется пусконаладка инженерных систем, сборка и расстановка мебели и спортивного инвентаря – он готовится к открытию. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». В рамках капремонта строители также провели реконструкцию стадиона, большую часть которого занимает естественный газон для толкания ядра и метания копья и беговые дорожки.

Общая площадь здания составляет более 1,8 тыс. кв. м, его откроют до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.