В Люберцах открыли новую поликлинику для взрослых и детей

В Люберцах состоялось открытие новой поликлиники, рассчитанной на 350 посещений взрослых и 150 — детей в смену, ее построили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Кроме того, появятся новые направления, которых не было раньше — например, стоматология, урология, лечебная физкультура. Для жителей станут доступны КТ, МРТ, рентген, УЗИ эксперт-класса, кардиограф, маммограф, флюорограф», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Медпомощь в учреждении смогут получать более 28 тыс. жителей Прием будут вести врачи-инфекционисты, хирурги, терапевты, педиатры, оториноларингологи, кардиологи, офтальмологи и другие специалисты, в поликлинике заработают кабинеты физиотерапии, эндоскопической и функциональной диагностики. Октябрьского, а также 16 тыс. — из близлежащих населенных пунктов — поселка Мирного, сел Верхнее Мячково и Сельцо, деревень Островцы и Михнево.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.