В Люберцах открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс

В городском округе Люберцы на территории стадиона «Балятино» в поселке Октябрьский открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В нем будут работать спортивные секции по футболу, баскетболу, волейболу, художественной гимнастике, танцам и другим направлениям. Помимо этого, тут организуют секции в рамках проектов «Активное долголетие» и «Добрый час».

Спортобъект построили в рамках реализации программы по строительству быстровозводимых ФОКов, на территории городского округа на принципах государственно-частного партнерства построили еще пять таких комплексов. Работы проходят для достижения 70% уровня систематически занимающихся спортом людей к 2030 году в рамках «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.