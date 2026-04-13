В Люберцах поставили на кадастр дом в ЖК «Томилино Парк»

В поселке городского типа Мирный городского округа Люберцы поставили на кадастровый учет новый дом в составе ЖК «Томилино Парк». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

После постановки на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. Новостройка рассчитана на 464 квартиры, общая жилая площадь составила 19,6 тыс. кв. м. На подземном этаже оборудовано 112 вентилируемых кладовых помещений, на первом этаже разместятся объекты торговой, сервисной и развлекательной инфраструктуры.

В составе комплекса уже работают два детских сада, две школы. В 2026 году завершат строительство еще одной школы на 1100 учащихся и поликлиники. В целом реализацию проекта закончат в 2030 году. «Томилино Парк» будет состоять из 25 домов общей площадью 650 тыс. кв. м.

