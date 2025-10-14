В Люберцах поставили на кадастр школу в ЖК «Жулебино парк»

В здании три этажа, его площадь составила 17 тыс. кв. м. Для учеников обустроили универсальные и специализированные классы с лабораториями, помещения для продленки, кабинет кулинарии, мастерскую по работе с деревом и металлом, а также помещение для обработки ткани, актовый зал, спортивные залы и не только. На территории ЖК уже открыты два детских сада, каждый из которых рассчитан на 350 малышей, а также две поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.