В Люберцах поздравили ветерана Великой Отечественной войны с вековым юбилеем

В Люберцах депутат окружного Совета Виктор Худяков и участник специальной военной операции, член местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Золотухин поздравили ветерана Великой Отечественной войны Адельфину Мазятову с вековым юбилеем.

Вместе с Худяковым и Золотухиным ветерана поздравили волонтеры Победы и муниципальный координатор партийного проекта «Историческая память» Владимир Харламов.

Адельфина Михайловна поблагодарила гостей за поздравления, рассказала о годах войны и своей жизни после Победы. Она приняла присягу 28 июля 1941 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину о поддержке участников СВО.