В Люберцах предъявили обвинение курьеру мошенников, похитивших у пенсионерки два миллиона рублей

В Люберцах было предъявлено обвинение курьеру мошенников, которые похитили у пенсионерки более двух миллионов рублей, передает Прокуратура Московской области.

Преступление было совершено летом текущего года. Жительнице Дзержинского в возрасте 79 лет позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Он сообщил, что женщина является подозреваемой по уголовному делу и от ее имени злоумышленники пытались перевести деньги. Мужчина заверил потерпевшую в том, что ей требуется снять со счетов все деньги и передать их «сотруднику Центробанка» для зачисления на «безопасный счет». Вскоре после этого к пенсионерке приехал курьер, который забрал деньги и распорядился ими по своему усмотрению.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Курьера задержали. Им оказался житель Санкт-Петербурга. Уголовное дело в отношении фигуранта направили в Люберецкий городской суд. Дело в отношении его соучастника было выделено в отдельное производство.