В Люберцах привлекли к ответственности мужчину за езду в пьяном виде

Люберецкий городской суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Московского региона, его признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, вечером 28 марта 2026 года злоумышленник, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, снова сел за руль своей машины в нетрезвом состоянии. Он передвигался в городском округе Люберцы, где его остановили сотрудники полиции.

Мужчину приговорили к шести месяцам принудительных работ с 10%-м удержанием заработной платы и лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. Кроме того, суд конфисковал автомобиль «Ниссан Теана» подсудимого в доход государства.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.