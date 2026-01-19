В Люберцах проведут проверку по факту появления сюжета о незаконной деятельности «трудового дома»

Люберецкая городская прокуратура организовала проверку по факту появления в средствах массовой информации сведений о нарушении прав жителей одного из многоквартирных домов. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

В ведомстве уточнили, что на одном из федеральных телеканалов показали сюжет о незаконной деятельности так называемого «трудового дома» в городе. Там сообщалось, что в квартире на 20-м этаже в антисанитарных условиях проживает большое количество лиц, что создает угрозу общественному порядку и безопасности жильцов.

Люберецкий городской суд принял решение о запрете данной деятельности, однако, его проигнорировали. После этого были приняты необходимые меры по исполнению судебного решения – проживающие граждане были выселены 16 января 2026 года.

