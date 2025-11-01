В Люберцах рабочие приступили к капремонту детской школы искусств

В поселке Вуги городского округа Люберцы рабочие приступили к капитальному ремонту детской школы искусств № 3, они выполняют демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Семья», их планируют завершить в 2026 году.

Площадь здания составляет 637 кв. м. В нем обновят фасад здания, обустроят входную группу, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, проведут внутреннюю отделку помещений и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.