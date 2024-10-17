В Люберцах разыскивают мужчину, угрожавшего жителю ножом

В Люберцах разыскивают мужчину, который угрожал местному жителю ножом. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в поселке Жилино-1. Житель 2000 года рождения находился за рулем автомобиля, когда у него возник словесный конфликт с незнакомым мужчиной.

В ходе перепалки незнакомец подбежал к машине заявителя и направил в его сторону предмет, похожий на нож.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Личность злоумышленника устанавливается.