В Люберцах с должника взыскали алименты на полтора миллиона рублей

Житель должен был выплачивать на содержание двоих детей треть доходов. Судебные приставы возбудили в его отношении исполнительное производство. Мужчина сообщил, что официально трудоустроен в двух компаниях, но зарплата в них была значительно ниже МРОТ. Таким образом, размер алиментов, которые выплачивал гражданин, был незначительным.

Тогда должника ограничили в праве на управление автомобилем и в выезде за границу, а также вынесли запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля и четверти доли квартиры.

Судебные приставы продолжали направлять запросы в Социальный фонд России и ФНС. В результате выяснилось, что мужчина работает в еще одной компании, где размер его зарплаты составляет около 450 тысяч рублей. В связи с этим приставы произвели перерасчет задолженности. Ее итоговый размер составил около полутора миллионов рублей.

Некоторое время должник скрывался, не отвечал на звонки, не находился в квартире по месту регистрации. Тогда приставы передали информацию о задолженности его матери. На следующий день после этого мужчина вышел на связь. Ему сообщили, что если он не выплатит задолженность, ему начислят исполнительский сбор в размере 105 тысяч рублей и арестуют автомобиль. Кроме того, мужчине могла грозить уголовная ответственность. В результате должник выплатил всю сумму в тот же день. Сразу после этого ограничительные меры были сняты.