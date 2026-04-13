В Люберцах стартовали работы по благоустройству территории новой школы на 1100 мест

В городском округе Люберцы на территории жилого комплекса «Новые Островцы», продолжается строительство современной школы на 1100 мест. Проект, включенный в государственную программу Московской области, призван кардинально улучшить образовательную инфраструктуру района. Завершение всех работ запланировано на 2026 год.

Как сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области, на площадке успешно преодолели ряд ключевых этапов: фасадные и кровельные работы находятся в завершающей стадии. Параллельно кипит внутренняя отделка помещений, ведется монтаж инженерных коммуникаций и оснащение пищеблока современным оборудованием.

Особое внимание сейчас уделяется благоустройству прилегающей территории — к этой задаче подключились 137 квалифицированных специалистов и 7 единиц специализированной техники. Комплексный подход к обустройству пространства вокруг школы позволит создать комфортную и функциональную среду для обучения и отдыха.

Пришкольная территория превратится в многофункциональное общественное пространство. В рамках благоустройства здесь создадут мини‐футбольное поле с качественным покрытием и прилегающими беговыми дорожками, площадку для прыжков в длину, игровые зоны для занятий баскетболом и волейболом.

Важный социальный аспект проекта — программа «Открытый стадион». Во внеурочное время спортивная инфраструктура школы будет доступна для всех жителей микрорайона. Такой подход превращает образовательное учреждение в настоящий центр притяжения для семей с детьми и любителей активного образа жизни.

