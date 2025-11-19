В Люберцах строители завершат демонтажные работы в рамках капремонта детского сада

В Люберцах на улице Коммунистическая д.12А проведут капитальный ремонт дошкольного отделения школы №26, подрядчик завершает демонтажные работы и приступает к общестроительным и отделочным. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Площадь здания составляет более 1,7 тыс. кв. м. В нем строители заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, осуществят покраску стен, заливку и укладку пола, установят новые двери и осветительные приборы, мебель, оборудование и не только. Работы завершат в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.