В Люберцах торжественно откроют обновленный парк «Дружбы»
Обновленный парк «Дружбы» откроют в Люберцах
В Люберцах завершается реконструкция парка «Дружба», расположенного у живописного озера Черное, торжественное открытие объекта состоится в субботу, 20 сентября. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
Территория парка занимает 41,3 га, включая озера и благоустроенную прибрежную зону. Центральным элементом обновленного пространства станет мост Дружбы. Сейчас строители выполняют работы по устройству настила, амфитеатра, лестниц и габионов, укладке плитки, озеленению и не только. В парке появятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха у воды, смотровые площадки, а также современная система освещения и видеонаблюдение.
Работы проходят в рамках федерального направления «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.