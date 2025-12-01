В Люберцах учитель приобрела квартиру по «Соципотеке»

Учитель Зинаида Донченко, которая преподает математику в МОУ СОШ «Созвездие», купила квартиру в Люберцах в рамках программы «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Новая участница рассказала, что узнала про нее на работе – теперь она с семьей переехала в трехкомнатную квартиру.

«Взяли квартиру на вторичном рынке. Поскольку нас четверо искали вариант, чтобы метраж был не менее 72 кв. м. Рассматривали новостройку, но хотелось жить поближе к работе, и чтобы детям было удобно ходить в школу и детский сад», — отметила учитель.

