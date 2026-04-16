В Люберцах в 2026 году завершат благоустройство Центрального парка

В Люберцах стартовали работы по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха, его планируют завершить к концу 2026 года. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Работы пройдут в армках программы «Формирование комфортной городской среды», на территории уже провели демонтаж старых пешеходных дорожек и малых архитектурных форм. Специалисты обновят покрытия всей пешеходной сети, проведут замену опор наружного освещения и монтаж видеокамер, которые будут подключены к системе «Безопасный регион». В парке появятся современная многофункциональная спортивная зона, включающая площадки для стритбола, воркаута, настольного тенниса, уличные тренажеры, беговая дорожка и специальная зона для тихого отдыха. По итогам общественного обсуждения площадку с аттракционами перенесут из центральной части парка в прогулочную зону.

