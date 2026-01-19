В Люберцах в крещенских купаниях приняли участие около 9 тыс. жителей

В Люберцах в крещенских купаниях в ночь на 19 января приняли участие около 9 тыс. жителей. Официальные купели были оборудованы в семи локациях, отметили в администрации округа.

В преддверии праздника сотрудники ГУ МЧС России по Московской области поздравили прихожан Преображенского собора и напомнили им о правилах безопасности. Всем также раздали памятки на тему правильного обращения с огнем и электричеством.

В Дзержинском купания прошли на городском карьере у экстрим-парка «Фристайл». Эта точка стала самой востребованной в округе — ее посетили почти 4 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Крещением.