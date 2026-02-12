В Люберцах в составе ЖК «Легенда Коренево» построят воспитательно-образовательный комплекс

На территории жилого комплекса «Легенда Коренево» в Люберцах построят воспитательно-образовательный комплекс, застройщиком выступает ООО СЗ «Коренево Девелопмент». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Специалисты выполняют строительные работы, бетонирование монолитных конструкций второго этажа здания и не только. Комплекс будет включать в себя школу на 500 мест и детский сад на 120 мест. Для детей обустроят лаборатории, музыкальные классы, проектные зоны, библиотеку, спортивный комплекс, актовый зал и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.