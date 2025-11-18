В Люберцах в составе ЖК «Легенда Коренево» возведут воспитательно-образовательный комплекс

На территории жилого комплекса «Легенда Коренево» в Люберцах продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса, застройщиком выступает ООО СЗ «Коренево Девелопмент». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В него войдут школа на 500 мест и детский сад на 120 мест. Проект был удостоен Диплома Союза московских архитекторов в номинации «Лучший объект нового строительства», уточнили в сообщении. Работы пройдут в соответствии с высшими стандартами строительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.