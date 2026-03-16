В Люберцах в ЖК «Легенда Коренево» возведут воспитательно-образовательный комплекс

На территории жилого комплекса «Легенда Коренево» в Люберцах возводят воспитательно-образовательный комплекс, застройщиком выступает ООО СЗ «Коренево Девелопмент». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители выполняют работы по устройству монолитных конструкций второго этажа здания. В состав комплекса войдут школа на 500 мест и детский сад на 120 мест. В здании разместят лаборатории, музыкальные классы, библиотеку, спортивный комплекс, актовый зал и не только.

ЖК возводят вблизи Егорьевского шоссе в поселке Красково, на первых этажах домов откроются коммерческие помещения — досуговые центры, кафе и предприятия бытового сервиса. На территории также появятся детские и спортивные площадки, велодорожки, зарядные станции для электромобилей и автостоянка.

